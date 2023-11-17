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Понад 13 тисяч гривень пенсії: одна з категорій українців матиме таку виплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Українська гривня
Українська гривня. Фото Економічна правда

Розмір виплат сильно коливається

Літні люди за деяких життєвих обставин можуть отримувати досить великі пенсії. Особи, які матимуть право пенсії та додаткові виплати, є постраждалі від аварії на ЧАЕС та ліквідатори трагедії.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, розмір виплат залежить від категорії осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Якщо годувальник сім'ї, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, загинув, то членам сім'ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Додаткові виплати чорнобильцям

  • Тим пенсіонерам, що працювали чи жили на забруднених територіях, призначають пенсії за віком зі скороченням пенсійного віку – від 1 до 13 років. Тривалість трудового стажу зменшують на число років зниження пенсійного віку, але у підсумку стаж не може бути нижчий, ніж 15 років;
  • Вихід на пенсію ліквідатори аварії на ЧАЕС зменшують на 5,8 чи 10 років. Це залежить від тривалості роботи у чорнобильській зоні;
  • Потерпілим від аварії на ЧАЕС теж скорочують вік виходу на пенсію – від 1 до 10 років. Під час цього враховується зона радіологічного забруднення, де жив чи працював громадянин, а також тривалості проживання або роботи;
  • Громадянам, які отримали інвалідність у зв’язку з аварією на ЧАЕС, пенсії призначають в сумі відшкодування фактичних збитків із зарплати за роботу в зоні відчуження (у період з 1986 по 1990 роки) або із зарплатні, визначеної з п’ятикратного обсягу мінімальної зарплати.

Розмір виплат по інвалідності

З 1 березня 2023 року мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановили на таких рівнях:

  • для I групи – 8 187,48 гривні;
  • для II групи – 6 549,98 гривні;
  • III групи та дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Крім того, до державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія. Вона залежить від категорії постраждалих.

Особам, що належать до категорії 1 (з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС):

  • особам з інвалідністю I групи – 474,5 гривні;
  • особам з інвалідністю II групи – 379,6 гривні;
  • особам з інвалідністю III групи – 284,7 гривні;

Для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

  • особам з інвалідністю I групи — 341,64 гривні;
  • особам з інвалідністю II групи – 227,76 гривні;
  • особам з інвалідністю III групи – 170,82 гривні;

Особам, що належать до категорій 2–4:

  • категорія 2 – 170,82 гривні;
  • категорія 3 — 113,88 гривні;
  • категорія 4 – 56,94 гривні;

Для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2023 року розмір мінімальної пенсійної виплати становить:

  • особи з інвалідністю І групи – 13 376,21 гривні;
  • особи з інвалідністю ІІ групи – 10 700,97 гривні;
  • особи з інвалідністю ІІІ групи – 8 025,73 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі пенсіонери можуть втратити 20% або 50% від своїх виплат за деяких умов.

Теги:
#Пенсії #Чорнобильці #Пенсія