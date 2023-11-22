Есть только копия трудовой книжки: может ли пенсионер получить выплаты в таком случае

В Пенсионном фонде Украины дали ответ

Пенсия в Украине назначается для каждого лично и для расчета выплат нужно иметь трудовую книжку. У людей встал вопрос, могут ли насчитывать пенсию, если трудовая книжка потеряна, но есть нотариально заверенная копия.

Как объясняется в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, в таком случае пожилые люди могут не рассчитывать на выплаты. Документы о стаже, возрасте и заработной плате должны подаваться только в оригиналах.

"Для того чтобы подтвердить периоды стажа трудовой деятельности при отсутствии оригиналов документов, необходимо обратиться в суд ", – объясняют на странице.

По словам специалистов, скан-копии бумажной трудовой книжки и документов о трудовой деятельности можно загрузить на вебпортал Пенсионного фонда Украины для устранения возможных будущих рисков и негативных последствий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что каждый год в Украине будут изменяться условия для будущих пенсионеров. Речь идет о ежегодном увеличении размера страхового стажа.