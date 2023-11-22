Є лише копія трудової книжки: чи може пенсіонер отримати виплати у такому випадку

У Пенсійному фонді України дали відповідь

Пенсія в Україні призначається для кожного особисто і для розрахування виплати потрібно мати трудову книжку. В людей постало запитання, чи можуть нараховувати пенсію, якщо трудова книжка втрачена, але наявна її нотаріально завірена копія.

Як пояснюється у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області, у такому випадку літні люди можуть не розраховувати на здійснення виплат. Документи про стаж, вік та заробітну плату мають подаватись тільки в оригіналах.

"Для того, щоб підтвердити періоди стажу трудової діяльності при відсутності оригіналів документів, необхідно звернутися до суду". — пояснюють на сторінці.

За словами фахівців, скан-копії паперової трудової книжки та документів про трудову діяльність можна завантажити на вебпортал Пенсійного фонду України задля усунення ймовірних майбутніх ризиків і негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кожного року в Україні будуть змінюватись умови для майбутніх пенсіонерів. Мовиться про щорічне збільшення розміру страхового стажу.