Вихід на пенсію від 55 до 59 років: за яких умов літні люди підуть на відпочинок раніше
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Все залежить від професії
За деяких умов та обставин літні люди в Україні можуть вийти на пенсію достроково. Деякі особи мають право на відпочинок у 55 років та до досягнення 60 років.
Як пояснюють на сайті Today, у п'ятдесяти п'яти річному віці на пенсію вийдуть вчителі і їхній трудовий стаж має бути не менше 29 років і 6 місяців. Але у наступному році вимоги зміняться — вони повинні відпрацювати не менше 30 років.
Хто з українців може вийти на відпочинок до досягнення 60 років
- артисти зі стажем від 20 до 35 років;
- працівники авіації: чоловіки зі стажем від 25 років, жінки – від 20 років;
- працівники охорони здоров'я та соцзабезпечення – від 25 років;
- спортсмени – щонайменше 25 років;
- диспетчери, які здійснюють керування повітряним рухом;
- інженерно-технічний склад цивільної авіації;
- бортпровідники;
- працівники залізничного транспорту і метро;
- працівники, які трудяться на польових геологорозвідувальних роботах;
- працівники лісозаготівель та лісосплаву;
- механізатори;
- плавсклад морського, річкового флоту та рибної промисловості.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пенсіонерам, які мешкають в тимчасово окупованих територіях, українські банки зберігають пенсійні виплати.