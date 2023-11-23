Вихід на пенсію від 55 до 59 років: за яких умов літні люди підуть на відпочинок раніше

Все залежить від професії

За деяких умов та обставин літні люди в Україні можуть вийти на пенсію достроково. Деякі особи мають право на відпочинок у 55 років та до досягнення 60 років.

Як пояснюють на сайті Today, у п'ятдесяти п'яти річному віці на пенсію вийдуть вчителі і їхній трудовий стаж має бути не менше 29 років і 6 місяців. Але у наступному році вимоги зміняться — вони повинні відпрацювати не менше 30 років.

Хто з українців може вийти на відпочинок до досягнення 60 років

артисти зі стажем від 20 до 35 років;

працівники авіації: чоловіки зі стажем від 25 років, жінки – від 20 років;

працівники охорони здоров'я та соцзабезпечення – від 25 років;

спортсмени – щонайменше 25 років;

диспетчери, які здійснюють керування повітряним рухом;

інженерно-технічний склад цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту і метро;

працівники, які трудяться на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники лісозаготівель та лісосплаву;

механізатори;

плавсклад морського, річкового флоту та рибної промисловості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пенсіонерам, які мешкають в тимчасово окупованих територіях, українські банки зберігають пенсійні виплати.