Пенсионеры получат надбавку за специальный статус: кто имеет право и какие условия

Такое начисление будет производиться ежемесячно

Пожилые люди в Украине ежемесячно могут рассчитывать на дополнительные выплаты к своим пенсиям. Такими лицами являются имеющие статус борцов за независимость.

Как поясняют на сайте "Социальная информационная платформа", размер надбавки составит 4200 гривен в месяц. Эти средства будут индексироваться.

Эти средства будут поступать пенсионерам, имеющим статус борцов за независимость Украины в 20 веке, подвергшихся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированные. Об этом говорится в законе "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Следует заметить, что пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории пожилых людей в Украине могут остаться выплаты из-за определенных обстоятельств.