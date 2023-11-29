Прибавка в размере 20% к пенсии: чтобы ее получить, нужно иметь специальный статус
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У некоторых лиц есть шанс увеличить свои выплаты
Некоторые категории пожилых людей в Украине имеют право на различные доплаты к выплатам. Одна из таких надбавок производится, если пенсионеры проживают в горных регионах или переезжают на место жительства в такую местность.
Чтобы пришло начисление, нужно не только проживать в таких регионах, но и получить специальное удостоверение, выдаваемое в течение 30 дней, как говорится в законе "О статусе горных населенных пунктов Украины". На такую выплату рассчитывают не только пожилые люди.
Кому выплатят 20% надбавки
Лицу необходимо иметь статус жителя на территории горного населенного пункта. Он подтверждается специальным удостоверением, которое можно получить, обратившись к муниципальным властям или местному ЦПАПу.
Дополнительные средства начисляются жителям горных районов не только к пенсиям. Также она будет выплачена и к стипендии, и к другим видам государственной материальной помощи украинцам, имеющим документ, подтверждающий проживание в горах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые лица могут вовремя не получить пенсию или лишиться какой-то ее части.