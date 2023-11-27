Пенсионеры могут купить необходимые годы стажа: как работает добровольное страхование

Надо заключить специальный договор

В некоторых обстоятельствах пенсионеры могут не иметь необходимое количество лет стажа, чтобы уйти на отдых. В Украине есть возможность докупить недостающие годы.

Самостоятельно купить нехватаемые годы может как человек, работающий и наоборот, как объясняется в заявлении Пенсионного фонда Украины. Кроме того, есть возможность уплаты взносов как за себя, так и за третье лицо, зарегистрированное в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (РСО).

Как это правильно сделать и как оно работает

Для того чтобы принять участие в добровольной программе, нужно заключать Договор с Пенсионным фондом Украины. Настоящий договор заключается в электронном варианте через вебпортал ПФУ путем заключения договора о добровольной уплате страхового взноса.

Договор подписывается путем наложения на него квалифицированной электронной подписи КЭП.

Например, если в месяц было уплачено 2 тысячи гривен для неработающего, то данный месяц будет отнесен к стажу. Заработная плата для исчисления пенсии за конкретный месяц – 9090,91 гривны.

Однако, если взнос 2 тысяч гривен будет осуществлен для неработающего, то за полный месяц стажа заработная плата для исчисления будущей пенсии увеличится на 9090,91 гривны.

То есть каждые 100 гривен уплаченного взноса увеличивают зарплату для назначения пенсии на 455 гривен.

Как лицу узнать об осуществлении страховых взносов

Уплаченные взносы автоматически появятся после поступления денежных средств.

Уведомление об оплате опубликуется на вебпортале электронных услуг ПФУ в личный кабинет застрахованного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда и на сколько в Украине увеличат размер минимальных пенсий.