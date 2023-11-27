Пенсіонери можуть купити необхідні роки стажу: як працює добровільне страхування

Треба укласти спеціальний договір

За деяких обставин пенсіонери можуть не мати необхідну кількість років стажу, аби піти на відпочинок. В Україні є можливість докупити роки, яких не вистачає.

Самостійно купити роки, яких не вистачає, може як людина, що працює і навпаки, як пояснюється в заяві Пенсійного фонду України. Окрім того, є можливість сплачення внесків як за себе, так і за третю особу, яка зареєстрована в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО).

Як це правильно зробити і як воно працює

Для того, щоб взяти участь в добровільній програмі класти Договір з Пенсійним фондом України. Цей договір укладається в електронному варіанті через вебпортал ПФУ шляхом підписання договору про добровільну сплату страхового внеску.

Договір підписується шляхом накладання на нього кваліфікованого електронного підпису КЕП.

Наприклад, якщо в місяць було сплачено 2 тисячі гривень для особи, що не працює, то даний місяць буде зараховано до стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії за конкретний місяць — 9090,91 гривні.

Однак, якщо внесок 2 тисяч гривень буде здійснено для особи, що не працює, то за повний місяць стажу заробітна плата для обчислення майбутньої пенсії збільшиться на 9090,91 гривні.

Тобто, кожні 100 гривень сплаченого внеску збільшують зарплату для призначення пенсії на 455 гривень.

Як особі дізнатись про здійснення страхових внесків

Сплачені внески автоматично з'являться після надходження коштів.

Повідомлення про сплату опублікується на вебпорталі електронних послуг ПФУ в особистий кабінет застрахованої особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли і на скільки в Україні збільшать розмір мінімальних пенсій.