Надбавка в розмірі 20% до пенсії: щоб її отримати, треба мати спеціальний статус

У деяких осіб є шанс збільшити свої виплати

Деяка категорія літніх людей в Україні мають право на різні доплати до виплат. Одна з таких надбавок здійснюється, якщо пенсіонери проживають у гірських регіонах або переїжджають на місце проживання в таку місцевість.

Щоб прийшло нарахування, треба не лише проживати в таких регіонах, а й отримати спеціальне посвідчення, яке видається протягом 30 днів, як мовиться в законі "Про статус гірських населених пунктів України". На таку виплату розраховують не тільки літні люди.

Кому виплатять 20% надбавки

Особі необхідно мати статус жителя на території гірського населеного пункту. Він підтверджується спеціальним посвідченням, яке можна отримати, звернувшись до муніципальної влади або до місцевого ЦНАПу.

Додаткові кошти нарахуються жителям гірських районів не лише до пенсій. Також вона виплатиться і до стипендій, і до інших видів державної матеріальної допомоги українцям, які мають документ, що підтверджує проживання у горах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі особи можуть вчасно не отримати пенсію або лишитись якоїсь її частини.