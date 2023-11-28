Пенсія може не прийти вчасно: чому та як цього уникнути

Кількість днів для подання заяви складає трохи більше 90 днів

За деяких умов літні люди можуть лишитись пенсійних виплат і це, в основному, залежить від самої особи. Варто не пропустити дату подання заяви.

Українці, котрі за віком мають можливість іти на пенсію, можуть її вчасно не отримати, якщо не подадуть протягом трьох місяців заяву до ПФУ, як повідомляють у пресслужбі фонду. Особа може звернутись за виплатою у будь-який час, але після надання права на пенсію.

"Якщо звернення за пенсією відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку", – йдеться у повідомленні.

Як пояснюється у повідомленні, звернення за призначенням виплати вважається день, коли ПФУ ухвалив заяву. Тобто, якщо особа подала заяву до закінчення 3 місяців після досягнення 60 років, то пенсія буде здійснюватись з наступного дня після народження.

Однак, у разі, якщо людина звернулась вже після завершення 3 місяців, то виплата буде призначена з дати звернення. Тому частина пенсії може не нарахуватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пенсіонеру можна купити стаж, якщо йому не вистачає н-кількість років для призначення виплат.