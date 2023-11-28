Пенсия может не прийти вовремя: почему и как этого избежать

Количество дней для подачи заявления составляет не более 90 дней

В некоторых условиях пожилые люди могут остаться пенсионными выплатами и это, в основном, зависит от самого лица. Следует не пропустить дату подачи заявления.

Украинцы, которые по возрасту могут идти на пенсию, могут ее вовремя не получить, если не подадут в течение трех месяцев заявление в ПФУ, как сообщают в пресс-службе фонда. Лицо может обратиться за выплатой в любое время, но после предоставления права на пенсию.

"Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста ", – говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, обращение за назначением выплаты считается в день, когда ПФУ принял заявление. То есть, если лицо подало заявление до истечения 3 месяцев после достижения 60 лет, то пенсия будет производиться со следующего дня после рождения.

Однако в случае, если человек обратился уже по истечении 3 месяцев, то выплата будет назначена с даты обращения. Поэтому часть пенсии может не начислиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенсионеру можно купить стаж, если ему не хватает н-количества лет для назначения выплат.