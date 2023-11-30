У пенсионера заберут выплату из-за его действий: как не остаться без денег

Есть шанс возобновить выплаты

Большинство пенсионеров в Украине уходят на отдых за выслугу лет, однако некоторые из них хотят продолжить работу. В таком случае выплаты пенсии точно прекратятся, но их можно будет восстановить.

Каждый человек, уже имеющий пенсионные выплаты, должен сообщить в Пенсионный фонд Украины о том, что он трудоустроился, как объясняется в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Кроме того, гражданин также обязан известить об увольнении с работы.

В законе говорится, что пенсионные выплаты за выслугу лет назначаются после того, как лицо будет иметь право на них и уволится с работы. Однако если пенсионер трудоустроился снова, то пенсия за выслугу лет прекращается. Ее можно возобновить только в том случае, если лицо покинет работу и сообщит об этом в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пожилые люди в Украине имеют право на надбавку в размере 20% к своим пенсионным выплатам. Для этого человеку нужен специальный статус, который можно сделать только в отдельных областях страны.