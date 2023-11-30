У пенсіонера заберуть виплату через його дії: як не лишитись грошей

Є шанс поновити виплати

Більшість пенсіонерів в Україні йдуть на відпочинок за вислугу років, однак деякі з них хочуть продовжити працювати. У такому випадку виплати пенсії точно припиняться, але їх можна буде поновити.

Кожна людина, що вже має пенсійні виплати, має повідомити в Пенсійний фонд України про те що вона працевлаштувалась, як пояснюється в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Окрім того, громадянин також зобов'язаний сповістити про звільнення з роботи.

В законі мовиться, що пенсійні виплати за вислугу років призначаються після того, як особа матиме право на них та звільниться з роботи. Однак, якщо пенсіонер працевлаштувався знову, то пенсія за вислугу років припиняється. ЇЇ можна поновити лише у разі, якщо особа залишить роботу і повідомить про це у ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що літні люди в Україні мають право на надбавку в розмірі 20% до своїх пенсійних виплат. Для цього людині треба мати спеціальний статус, який можна зробити лише в окремих областях країни.