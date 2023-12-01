Три категорії пенсіонерів поновлять свої виплати: хто саме та за яких умов

Треба проходити ідентифікацію

У деяких пенсіонерів можуть забрати їх виплати й, в основному, це залежить від життєвих обставин або дій особи. Для літніх людей, хто тимчасово перебуває на окупованій території чи виїхали на підконтрольну частину України або проживають тимчасово за кордоном, установлені нові правила пенсійного забезпечення.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє, що для громадян із ТОТ нарахування пенсії відбуватиметься за умови невиплати від органів пенсійного забезпечення рф. А для деяких осіб виплати будуть здійснюватись на банківські картки.

Громадяни із ТОТ — це категорія населення, яка проживає в тимчасово окупованих територіях.

"Оскільки обмін інформацією між Україною та росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від російської федерації", — мовиться на сайті.

Також особи, що знайшли прихисток за межами країни, пенсійне забезпечення буде нараховувати на рахунки українських банків. Тепер пенсіонеру треба буде щороку (31 грудня) проходити фізичну ідентифікацію.

Є два способи, як пройти ідентифікацію

Перший спосіб – за допомогою Дія.Підпис (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

Другий спосіб – посвідчення місця проживання консульською посадовою особою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літні люди в Україні мають право на надбавку в розмірі 20% до своїх пенсійних виплат.