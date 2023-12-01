Три категории пенсионеров возобновят свои выплаты: кто именно и при каких условиях

Надо проходить идентификацию

У некоторых пенсионеров могут забрать их выплаты и, в основном, это зависит от жизненных обстоятельств или действий личности. Для пожилых людей, временно находящиеся на оккупированной территории или выехавшие на подконтрольную часть Украины или проживающие временно за границей, установлены новые правила пенсионного обеспечения.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает, что для граждан с ВТО начисление пенсии будет происходить при условии невыплаты от органов пенсионного обеспечения рф. А для некоторых лиц выплаты будут производиться на банковские карты.

Граждане из ТОТ – это категория населения, проживающая во временно оккупированных территориях.

"Поскольку обмен информацией между Украиной и россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут осуществляться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от российской федерации", — говорится на сайте.

Также лица, нашедшие убежище за пределами страны, пенсионное обеспечение будет начисляться на счета украинских банков. Теперь пенсионеру нужно будет ежегодно (31 декабря) проходить физическую идентификацию.

Есть два способа, как пройти идентификацию

Первый способ – с помощью Действие. Подпись (Ред. Более распространённый украинский вариант — Дія. Підпис) (Дія ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда;

Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пожилые люди в Украине имеют право на надбавку в размере 20% к своим пенсионным выплатам.