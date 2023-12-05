Пенсия может увеличиться: кто получит и какие причины для повышения

Есть две категории женщин

В некоторых обстоятельствах Украина может осуществлять дополнительные выплаты отдельным лицам. Таковыми есть женщины, которым исполнилось от 55 до 60 лет. Они получат доплату по причине позднего выхода на отдых.

Размер начисления для каждого лица будет производиться с индивидуальным начислением, как говорится в законе "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем". В основном это будет зависеть от суммы пенсии, которую получает женщина.

Следует заметить, что такая выплата производится только при условии, если женщина не получает другие пенсии по инвалидности, за выслугу лет или связи с потерей кормильца. Кроме того, ее также не выплатят, если до этого украинка получала вышеупомянутые начисления, а затем была переведена на пенсию по возрасту.

Какие обстоятельства для повышения пенсионной выплаты и сумма надбавки

женщины, рожденные до 31 декабря 1961 , при назначении пенсии по возрасту, имеют право на повышение выплат в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего ухода на пенсию;

, при назначении пенсии по возрасту, имеют право на повышение выплат в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего ухода на пенсию; женщины, рожденные в 1962 году, имеют право на доплату с коэффициентом 9%.

Сумма надбавки зависит от размера пенсии женщины, исчисленной с учетом приобретенного ею страхового стажа и заработной платы. К тому же, она также будет начисляться индивидуально.

Максимальный размер дополнительных средств не может быть выше 20 960 гривен или 10 прожиточных минимумов, предназначенных для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцы могут самостоятельно увеличить пенсии.