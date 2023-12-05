Уже в начале 2024 года: украинцев ждет повышение пенсии, но не всех

Размер минимальной пенсии в Украине все еще 2093 гривны

С начала 2024 года в Украине вырастет прожиточный минимум для пенсионеров, следовательно, станет выше и минимальная пенсия. Однако изменения в выплатах ощутят далеко не все пенсионеры.

Так, прожиточный минимум и самая маленькая пенсия увеличатся с 2093 до 2361 гривен, то есть на 268 грн. Об этом пишет издание "На пенсии".

На сегодняшний день размер минимальной пенсии в Украине все еще 2093 гривны. Если человек не работает, то его пенсию подтягивают не менее чем до 2520 гривен. А если человеку исполнилось 65 лет и у него есть полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), но он не работает, то пенсия подтягивается автоматически до 3120 гривен.

"То же касается лиц в возрасте от 80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет – у мужчин. Также в зависимости от возраста и стажа минимальную пенсию подтягивают до 2760 или до 3 тысяч гривен. Все это предусмотрено постановлением Кабмина от 24 февраля 2023 г. №168", — говорится в материале.

То есть, если прожиточный минимум меняется до 2361 гривны, то у вышеперечисленных лиц ничего не изменится в выплатах. Немного может быть изменена структура пенсии, но ее общий размер остается на том же уровне — 2520, 2760, 3000 или 3120 гривен.

Таким образом, ощутят повышение пенсии в январе 2024 года те, кто получает минимальные выплаты — 2093-2100 гривен. Преимущественно, это лица, которые получают социальную помощь, оформленную в органах социальной защиты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что некоторые граждане могут получать пенсию не вовремя. На это есть сразу несколько причин.