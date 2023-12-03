Выход на пенсию и страховой стаж: какие изменения ждут украинцев в 2024 году

Изменения, предусмотренные законодательством

Законодательство Украины предусматривает право на назначение пенсии по возрасту для мужчин и женщин после достижения 60, 63 или 65 лет при наличии страхового стажа. Начиная с 2018 года он подвергается изменениям, ведь ежегодно увеличивается.

В 2023 году для получения пенсии после достижения 60 лет требуется не менее 30 лет стажа, после достижения 63 лет – не менее 20 лет, 65 – минимум 15 лет. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно закону, в 2024 году для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. А уже в 2025 году – не менее 32 лет, в 2026 году – не менее 33 лет, в 2027 году – не менее 34 лет и с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

При отсутствии такого право на назначение пенсии по возрасту по достижении 63 лет имеют украинцы при наличии страхового стажа:

в 2024 году – от 21 до 31 года;

в 2025 году – от 22 до 32 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 года – от 25 до 35 лет.

А вот после 65 лет можно выйти на пенсию при наличии стажа:

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

В случае отсутствия необходимого страхового стажа человек, достигший 65 лет, имеет право на социальную помощь.

Следует отметить, что с 1 января 2028 года при наличии 40 и более лет страхового стажа пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях украинцы имеют право на отдых в 55 лет и до достижения 60 лет.