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Вихід на пенсію та страховий стаж: які зміни чекають українців у 2024 році

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Страховий стаж зростає Новина оновлена 03 грудня 2023, 17:18
Страховий стаж зростає. Фото Відкриті джерела

Зміни передбачені законодавством

Законодавство України передбачає право на призначення пенсії за віком для чоловіків та жінок після досягнення 60, 63 чи 65 років при наявності страхового стажу. Починаючи з 2018 року, він піддається змінами, адже щороку збільшується.

У 2023 році для отримання пенсії після досягнення 60 років потрібно щонайменше 30 років стажу, після досягнення 63 років – не менше 20 років, 65 – мінімум 15 років. Про це йдеться у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до закону, у 2024 році для виходу на пенсію необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. А вже у 2025 році – не менше 32 років, у 2026 році – не менше 33 років, у 2027 році – не менше 34 років та з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

За відсутності такого стажу право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років мають українці за наявності страхового стажу:

  • у 2024 році – від 21 до 31 року;
  • у 2025 році – від 22 до 32 років;
  • у 2026 році – від 23 до 33 років;
  • у 2027 році – від 24 до 34 років;
  • з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

А от після 65 років можна вийти на пенсію за наявності стажу:

  • у 2024 році – від 15 до 21 року;
  • у 2025 році – від 15 до 22 років;
  • у 2026 році – від 15 до 23 років;
  • у 2027 році – від 15 до 24 років;
  • з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

У випадку відсутності необхідного страхового стажу людина, яка досягла віку 65 років, має право на соціальну допомогу.

Варто зауважити, що з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов українці мають право на відпочинок у 55 років та до досягнення 60 років.

Теги:
#Пенсія #Страховий стаж