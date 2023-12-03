Вихід на пенсію та страховий стаж: які зміни чекають українців у 2024 році

Зміни передбачені законодавством

Законодавство України передбачає право на призначення пенсії за віком для чоловіків та жінок після досягнення 60, 63 чи 65 років при наявності страхового стажу. Починаючи з 2018 року, він піддається змінами, адже щороку збільшується.

У 2023 році для отримання пенсії після досягнення 60 років потрібно щонайменше 30 років стажу, після досягнення 63 років – не менше 20 років, 65 – мінімум 15 років. Про це йдеться у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до закону, у 2024 році для виходу на пенсію необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. А вже у 2025 році – не менше 32 років, у 2026 році – не менше 33 років, у 2027 році – не менше 34 років та з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

За відсутності такого стажу право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років мають українці за наявності страхового стажу:

у 2024 році – від 21 до 31 року;

у 2025 році – від 22 до 32 років;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

А от після 65 років можна вийти на пенсію за наявності стажу:

у 2024 році – від 15 до 21 року;

у 2025 році – від 15 до 22 років;

у 2026 році – від 15 до 23 років;

у 2027 році – від 15 до 24 років;

з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

У випадку відсутності необхідного страхового стажу людина, яка досягла віку 65 років, має право на соціальну допомогу.

Варто зауважити, що з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов українці мають право на відпочинок у 55 років та до досягнення 60 років.