Пенсія переноситься: українцям, які збиралися на відпочинок, доведеться зачекати

Вимоги будуть змінювати щороку

Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Наступне їх підвищення планується вже на початку 2024 року, однак не всі зможуть його отримати.

"Телеграф" розповідає про тих громадян, які не зможуть у 2024 році вийти на пенсію. Справа у тому, що разом із підвищенням виплат в Україні збільшать вимоги до стажу. Так, наприклад, у січні на заслужений відпочинок зможуть вийти лише ті, хто має не менше 31 року стажу (замість 30 зараз). Іншим потрібно буде працювати до 63 та 65 років.

Більше того, вимоги до стажу підвищуватимуться протягом наступних чотирьох років і в результаті для того, щоб вийти на пенсію, потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу.

Якщо 60 років виповниться раніше, ніж у 2028 році, потрібно виконати такі вимоги:

2023 року потрібно мати від 30 років стажу;

2024 – від 31 року;

2025-го – від 32 років;

2026-го – від 33 років;

2027-го – від 34 років;

2028 – від 35 років.

Якщо ви не відповідаєте цим вимогам, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до 63 років такий стаж:

2023 – від 20 до 30 років;

2024 – від 21 до 31 року;

2025 – від 22 до 32 років;

2026 – від 23 до 33 років;

2027 – від 24 до 34 років.

2028 – від 25 до 35 років.

Для того, щоб вийти на пенсію у 65 років, потрібно мати не менше 15 років стажу.

Згідно з розрахунками Мінсоцполтики, до 2028 року лише половина українців зможе вийти на пенсію у 60 років, 5% вийдуть на пенсію у 65 років, решта – у 63 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли і на скільки в Україні збільшать розмір мінімальних пенсій.