Пенсия переносится: украинцам, которые собирались на отдых, придется подождать

Требования будут менять каждый год

Украина, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжает исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Следующее их повышение планируется уже в начале 2024 года, однако не все смогут его получить.

"Телеграф" рассказывает о тех гражданах, которые не смогут в 2024 году выйти на пенсию. Дело в том, что вместе с повышением выплат в Украине увеличат требования к стажу. Так, например, в январе на заслуженный отдых смогут выйти только те, кто имеет не менее 31 года стажа (вместо 30 сейчас). Остальным нужно будет работать до 63 и 65 лет.

Более того, требования к стажу будут повышаться в течение следующих четырех лет и в результате для того, чтобы выйти на пенсию, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Если 60 лет исполнится раньше, чем в 2028 году, то нужно выполнить следующие требования:

В 2023 году нужно иметь от 30 лет стажа;

2024 – от 31 года;

2025-го – от 32 лет;

2026-го – от 33 лет;

2027-го – от 34 лет;

В 2028 – от 35 лет.

Если вы не отвечаете этим требованиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого требуется до 63 лет такой стаж:

В 2023 – от 20 до 30 лет;

2024 – от 21 до 31 года;

2025 – от 22 до 32 лет;

2026 – от 23 до 33 лет;

2027 – от 24 до 34 лет.

2028 году – от 25 до 35 лет.

Для того чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь не менее 15 лет стажа.

Согласно расчетам Минсоцполтики, к 2028 году только половина украинцев сможет выйти на пенсию в 60 лет, 5% выйдут на пенсию в 65 лет, остальные – в 63 года.

Напомним, ранее мы писали о том, когда и на сколько в Украине увеличат размер минимальных пенсий.