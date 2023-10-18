Повышение пенсий по новой системе: кто и когда в Украине получит увеличение

Украинским пенсионерам теперь будут начислять баллы

В 2024 году в Украине пройдет индексация пенсий по новой бальной системе. Ожидается, что выплаты возрастут для большинства получателей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила министр соцполитики Украины Оксана Жолнович. По ее словам, пенсии повысят всем гражданам, вышедшим на заслуженный отдых не позднее трех лет назад.

Жолнович отметила, что на эти выплаты в бюджете Пенсионного фонда дополнительно предусмотрено 100 млрд грн. При этом она подчеркнула, что эти средства поступят из взносов из зарплат военных.

Жолнович объяснила, что бальная система начисления пенсий позволит осовременить выплаты. "Законодательство предусматривает, что если человек вышел на пенсию в 2000 году, то ему начисляли пенсию, исходя из заработка в 2000 году. Индексацию не проводили каждый год, а если и проводили, то занижали. Это несправедливость, когда люди понимают, что работали одинаковое количество лет, у них была одинаковая по покупательной способности зарплата, а вот пенсии очень отличаются", – отметила она.

По словам министра, за каждый месяц работы украинским пенсионерам насчитают баллы. Если человек получал среднюю зарплату, то ему будет начислено 10 баллов. Если зарплата была выше, то будет начислено, например, 11 баллов. А если меньше – 9 баллов.

"За каждый месяц баллы в течение всего промежутка времени будут суммироваться. И поэтому каждый человек получит свое уникальное неизменное количество баллов. И мы в каждом году будем это количество баллов оценивать в соответствии со средней заработной платой в конкретном году. Это не позволит занижать индексацию и не позволит уравнивать все пенсии подряд", — объяснила Жолнович, подчеркнув, что эти баллы каждый год будут присчитываться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней зарплатой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лица, проживающие в зоне боевых действий, имеют низкую пенсию и не получают другую финансовую помощь от международных организаций, могут рассчитывать на автоматическую доплату к своим выплатам. Ее минимальный размер не будет ниже 100 гривен.