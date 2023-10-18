Підвищення пенсій за новою системою: хто і коли в Україні отримає збільшення

Українським пенсіонерам тепер будуть нараховувати бали

У 2024 році в Україні відбудеться індексація пенсій за новою бальною системою. Очікується, що виплати зростуть для абсолютної більшості отримувачів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила міністерка соцполітики України Оксана Жолнович. За її словами, пенсії підвищать усім громадянам, які вийшли на заслужений відпочинок не пізніше ніж три роки тому.

Жолнович зазначила, що на ці виплати у бюджеті Пенсійного фонду додатково передбачено 100 млрд грн. При цьому вона підкреслила, що ці кошти надійдуть із внесків із зарплат військових.

Жолнович пояснила, що бальна система нарахування пенсій дозволить осучаснити виплати. "Законодавство передбачає, що якщо людина вийшла на пенсію 2000 року, то їй нараховували пенсію, виходячи із заробітку 2000 року. Індексацію не проводили щороку, а якщо й проводили, то занижували. Це несправедливість, коли люди розуміють, що працювали однакову кількість років, у них була однакова за купівельною спроможністю зарплата, а ось пенсії дуже відрізняються", – зазначила вона.

За словами міністерки, за кожен місяць роботи українським пенсіонерам нарахують бали. Якщо людина отримувала середню зарплату, то їй буде нараховано 10 балів. Якщо зарплата була вищою, то буде нараховано, наприклад, 11 балів. А якщо меншою – 9 балів.

"За кожен місяць бали впродовж всього проміжку часу будуть сумуватися. І тому кожна людина отримає свою унікальну незмінну кількість балів. І ми в кожному році будемо цю кількість балів оцінювати відповідно до середньої заробітної плати в конкретному році. Це не дозволить занижувати індексацію і не дозволить урівнювати всі пенсії підряд", — пояснила Жолнович.

Зауважимо, що ці бали щороку будуть перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої зарплати.

Надаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що особи, що проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують іншу фінансову допомогу від міжнародних організацій, можуть розраховувати на автоматичну доплату до своїх виплат. Її мінімальний розмір не буде нижче 100 гривень.