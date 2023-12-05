Вже на початку 2024 року: українців чекає підвищення пенсії, але не всіх

Розмір мінімальної пенсії в Україні все ще 2093 гривні

З початку 2024 року в Україні зросте прожитковий мінімум для пенсіонерів, отже, стане вищою і мінімальна пенсія. Проте зміни у виплатах відчують далеко не всі пенсіонери.

Так, прожитковий мінімум та найменша пенсія збільшаться з 2093 до 2361 гривень, тобто на 268 грн. Про це пише видання "На пенсії".

На сьогоднішній день розмір мінімальної пенсії в Україні все ще 2093 гривні. Якщо людина не працює, то її пенсію підтягують не менш як до 2520 гривень. А якщо людині виповнилося 65 років і вона має повний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), але вона не працює, то пенсія підтягується автоматично до 3120 гривень.

"Те ж стосується осіб віком від 80 років зі стажем 20 років у жінок та 25 років – у чоловіків. Також залежно від віку та стажу мінімальну пенсію підтягують до 2760 або до 3 тисяч гривень. Все це передбачено постановою Кабміну від 24 лютого 2023 року. м. №168", — йдеться у матеріалі.

Тобто, якщо прожитковий мінімум змінюється до 2361 гривні, то у перерахованих вище осіб нічого не зміниться у виплатах. Дещо може бути змінена структура пенсії, але її загальний розмір залишається на тому ж рівні — 2520, 2760, 3000 або 3120 гривень.

Таким чином, відчують підвищення пенсії у січні 2024 року ті, хто отримує мінімальні виплати – 2093-2100 гривень. Переважно це особи, які отримують соціальну допомогу, оформлену в органах соціального захисту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі громадяни можуть отримувати пенсію не вчасно. На це є одразу кілька причин.