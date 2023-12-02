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Пенсіонери з низькою пенсією можуть отримати доплату від ООН: про яку суму йдеться та кого стосується

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Аби розраховувати на доплату, потрібно відповідати трьом основним умовам Новина оновлена 02 грудня 2023, 15:07
Аби розраховувати на доплату, потрібно відповідати трьом основним умовам

Нещодавно поріг для отримання допомоги було збільшено

Українські пенсіонери мають змогу отримувати доплату від Всесвітньої продовольчої програми ООН до пенсії. Щоправда, стосується проєкт, що реалізується спільно з Мінсоцполітики та ПФУ, не всіх.

Допомогу можна отримати з серпня. Доплата до пенсії, яку надавала міжнародна організація не має бути менш як 100 грн і мала допомогти довести загальний розмір пенсії не менше ніж до 3 тисяч грн. Ті, хто отримував більшу суму на допомогу не могли розраховувати. В листопаді в програму внесли зміни. Наразі граничний розмір пенсії для отримання допомоги від ВПП ООН становить 3250 грн.

Для того аби отримати таку виплату, пенсіонер має:

  • жити на територіях можливих боїв або там де йде активне протистояння,
  • мати пенсію меншу за 3250 грн (після оновлення проєкту в листопаді),
  • не одержувати з 1 березня поточного року допомоги як ВПО на проживання або виплат від міжнародних організацій.

Загалом до підвищення таку допомогу отримували близько 270 тисяч пенсіонерів. Діяти нові умови починають вже з листопада, зазначають у Мінсоцполітики.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які категорії ВПО можуть втратити допомогу вже в 2024 році з лютого. Омбудсмен пояснив, в чому може бути проблема.

Теги:
#ООН #Пенсіонери #Виплати