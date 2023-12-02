Пенсионеры с низкой пенсией могут получить доплату от ООН: о какой сумме идет речь и кого касается

Недавно порог для получения помощи был увеличен

Украинские пенсионеры могут получать доплату от Всемирной продовольственной программы ООН к пенсии. Правда, касается проект, реализуемый совместно с Минсоцполитики и ПФУ, не всех.

Помощь можно получить с августа. Доплата к пенсии, которую предоставляла международная организация, не должна быть меньше 100 грн и должна была помочь довести общий размер пенсии не менее чем до 3 тысяч грн. Те, кто получал большую сумму, на пособие не могли рассчитывать. В ноябре в программу были внесены изменения. В настоящее время предельный размер пенсии для получения помощи от ВПП ООН составляет 3250 грн.

Для того чтобы получить такую выплату, пенсионер должен:

жить на территориях возможных боев или там, где идет активное противостояние,

иметь пенсию менее 3250 грн (после обновления проекта в ноябре),

не получать с 1 марта текущего года пособия как ВПЛ на проживание или выплат от международных организаций.

В общей сложности до повышения такую помощь получали около 270 тысяч пенсионеров. Действовать новые условия начинают уже с ноября, отмечают в Минсоцполитики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие категории ВПЛ могут потерять помощь уже в 2024 году с февраля. Омбудсмен объяснил, в чем может быть проблема.