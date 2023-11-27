Солидная надбавка: кто из пенсионеров получит больше в декабре

Надбавка будет автоматической

В Украине, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжают исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Следующее повышение размера выплат запланировано уже на начало 2024 года, но и сейчас у некоторых пенсионеров есть возможность получать больше.

"Телеграф" рассказывает о том, кто из пенсионеров может получить надбавку к пенсии в декабре 2023 года. На помощь им пришли из ООН.

Данный вид кэш-поддержки будет в виде автоматической надбавки к выплатам для пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях. То есть тех, которые официально включены в список территорий, проходящих рядом с боевыми действиями. Её размер будет разным для каждого, но максимальный — 3000 гривен.

Пенсионеры, которые там проживают и у которых пенсия меньше 3 000 грн, будут автоматически попадать в этот список на помощь и им автоматически будет доплачивать ООН.

"Берется пенсия и у всех, у кого не дотягивает до 3 000 грн, будет добавляться добавка. Если 2800, то 200 грн. Если у вас пенсия 2200, то 800 грн. Соответственно всем до 3 000 грн",- пояснили эксперты.

Важно отметить, что сумма выплаты не менее 100 грн, то есть если вы получаете 2950, ​​то вы будете получать более 3 000, а 3 050, потому что до 3 000 грн, но не менее 100 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.