Солідна надбавка: хто з пенсіонерів отримає більше у грудні

Надбавка буде автоматичною

В Україні, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжують справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Наступне підвищення розміру виплат заплановано вже на початок 2024 року, але й зараз деякі пенсіонери мають можливість отримувати більше.

"Телеграф" розповідає про те, хто з пенсіонерів може отримати надбавку до пенсії у грудні 2023 року. На допомогу їм прийшли з ООН.

Даний вид кеш-підтримки буде у вигляді автоматичної надбавки до виплат для пенсіонерів, які мешкають на прифронтових територіях. Тобто тих, які офіційно включені до списку територій, що проходять поряд із бойовими діями. Її розмір буде різним для кожного, але максимальний – 3000 гривень.

Пенсіонери, які там проживають і які мають пенсію менше 3 000 грн, автоматично потраплятимуть у цей список на допомогу і їм автоматично доплачуватиме ООН.

"Береться пенсія і у всіх, у кого не дотягує до 3 000 грн, додаватиметься добавка. Якщо 2800, то 200 грн. Якщо у вас пенсія 2200, то 800 грн. Відповідно всім до 3 000 грн", — пояснили експерти.

Важливо відзначити, що сума виплати не менше 100 грн, тобто якщо ви отримуєте 2950, ​​то ви отримуватимете понад 3 000, а 3 050, бо до 3 000 грн, але не менше 100 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді повідомили, чи зросте пенсія з інвалідності в Україні до кінця 2023 року.