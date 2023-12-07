Часть пенсионеров в Украине получат надбавку: на основе чего произведут выплаты
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Заявление нужно подать в ПФУ
Прибавки к пенсионным выплатам могут начисляться при разных условиях. На дополнительные средства в Украине рассчитывают пожилые люди, которые не работают и содержат несовершеннолетних детей.
Лица в возрасте от 70 до 80 лет получат к своим выплатам сумму в размере 150 гривен, как сообщают в Пенсионном Фонде Украины. Она будет осуществляться государством, пока ребенку не исполнится 18 лет.
Прибавка будет назначена на основе:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- трудовой книжки пенсионера;
- свидетельства о рождении детей;
- справки уполномоченных органов по месту жительства о содержании или совместном проживании с пенсионером.
Какие условия для осуществления надбавки к пенсии и что для этого нужно сделать
Выплата будет поступать до 18-летия ребенку, однако если в этот период пенсионеры нашли работу или уже занялись бизнесом как ФЛП, то прибавка прекратится.
Для получения такой надбавки следует подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии, добавив к нему документы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из лиц получает пенсию в размере 20 тысяч гривен.