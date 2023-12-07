Частина пенсіонерів в Україні отримають надбавку: на основі чого здійснять виплати

Заяву треба подати у ПФУ

Надбавки до пенсійних виплат можуть нараховуватись за різних умов. На додаткові кошти в Україні розраховують літні люди, що не працюють та утримують неповнолітніх дітей.

Особи, віком від 70 до 80 років, отримають до своїх виплат суму в розмірі 150 гривень, як повідомляють у Пенсійному Фонді України. Вона буде здійснюватись державою допоки дитині не виповниться 18 років.

Надбавку буде призначено на основі:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

трудової книжки пенсіонера;

свідоцтва про народження дітей;

довідки уповноважених органів за місцем проживання про утримання чи спільне проживання із пенсіонером.

Які умови для здійснення надбавки до пенсії та що для цього потрібно зробити

Виплата буде надходити до виповнення 18 років дитині, однак якщо в цей період пенсіонери знайшли роботу або вже зайнялися бізнесом як ФОП, то надбавка припиниться.

Для отримання такої надбавки, слід подати заяву у відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї документи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з осіб отримує пенсію в розмірі 20 тисяч гривень.