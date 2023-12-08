Дострокова пенсія та надбавка до неї: хто з українців розраховує на такі виплати

Все залежить від кількості членів в родині

Є категорії громадян України, які можуть претендувати на достроковий вихід на відпочинок. Зокрема, мова йде також про жінок, які народили п'ять або більше дітей, а також виховали їх до 6-річного віку, після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", окрім матері, дострокову пенсію може отримати й батько, якщо він займався вихованням. У такому випадку чоловік може вийти на пенсію після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.

Як зараховується час догляду за дітьми до страхового стажу

До трудового стажу:

до 01.01.2004 року включався час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку;

починаючи з 01.01.2004 час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу матері за умови, якщо особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

починаючи з 01.01.2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Які документи потрібні для нарахування такої пенсії

заява;

паспорт, ідентифікаційний код;

трудова книжка та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей (за наявності).

Заяву про надання пенсії особі потрібно подати до органу ПФУ не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо всі документи були подані вчасно, то пенсія призначатиметься з дня 50-річчя.

До такої пенсії також може додатись надбавка

Відповідно закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" матерям, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку, до розміру пенсії призначається надбавка – пенсія за особливі заслуги перед Україною в розмірі від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина пенсіонерів в Україні отримають надбавку. Це стосується літніх людей, що не працюють та утримують неповнолітніх людей.