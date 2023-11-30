Времени мало: один из видов субсидии увеличили, но получат не все

Получателям, желающим увеличить сумму пособия, стоит поторопиться.

Украинцы могут получать несколько видов субсидий. Одна из таких – на приобретение топлива для печного отопления. Недавно правительство договорилось с международными донорами о помощи для украинских семей. Таким образом сумма субсидий на топливо вырастет вдвое.

В Пенсионном фонде отмечают, что есть определенное условие для получения увеличенной субсидии. Следует дать согласие на обработку персональных данных и передачу их международным организациям. Сделать это можно только до 1 декабря 2023 года.

В ПФУ сообщают, что тем людям, которые получали различные донорские пособия от международных организаций, давать повторное такое согласие не нужно. Для всех получателей субсидии на приобретение топлива для печей в личном кабинете можно найти уведомление, сообщающее нужно ли давать согласие. Оно находится в личном кабинете на веб портал Пенсионного фонда в разделе "Мои сообщения". Соответствующее уведомление также найдут там и те, кто раньше не предоставлял свои персональные данные — уведомление о необходимости.

В целом подтвердить свое согласие на передачу и обработку персональных данных партнерам Украины на дополнительную поддержку в отопительный период 2023-2024 годов можно тремя способами:

ответом на СМС сообщения

через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда

придя лично в сервисный центр Пенсионного фонда и написав заявление в произвольной форме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех, кто хочу получать обычную субсидию для многоквартирных домов, также с 1 декабря ожидаются определенные изменения. 30 ноября завершается период подачи документов, когда субсидия начислялась бы в полном объеме с начала отопительного периода в октябре. Для тех, кто будет подавать позже, субсидию будут начислять с месяца подачи документов.