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Времени мало: один из видов субсидии увеличили, но получат не все

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Право на получение субсидии зависит от материального положения заявителя
Право на получение субсидии зависит от материального положения заявителя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Получателям, желающим увеличить сумму пособия, стоит поторопиться.

Украинцы могут получать несколько видов субсидий. Одна из таких – на приобретение топлива для печного отопления. Недавно правительство договорилось с международными донорами о помощи для украинских семей. Таким образом сумма субсидий на топливо вырастет вдвое.

В Пенсионном фонде отмечают, что есть определенное условие для получения увеличенной субсидии. Следует дать согласие на обработку персональных данных и передачу их международным организациям. Сделать это можно только до 1 декабря 2023 года.

В ПФУ сообщают, что тем людям, которые получали различные донорские пособия от международных организаций, давать повторное такое согласие не нужно. Для всех получателей субсидии на приобретение топлива для печей в личном кабинете можно найти уведомление, сообщающее нужно ли давать согласие. Оно находится в личном кабинете на веб портал Пенсионного фонда в разделе "Мои сообщения". Соответствующее уведомление также найдут там и те, кто раньше не предоставлял свои персональные данные — уведомление о необходимости.

В целом подтвердить свое согласие на передачу и обработку персональных данных партнерам Украины на дополнительную поддержку в отопительный период 2023-2024 годов можно тремя способами:

  • ответом на СМС сообщения
  • через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда
  • придя лично в сервисный центр Пенсионного фонда и написав заявление в произвольной форме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех, кто хочу получать обычную субсидию для многоквартирных домов, также с 1 декабря ожидаются определенные изменения. 30 ноября завершается период подачи документов, когда субсидия начислялась бы в полном объеме с начала отопительного периода в октябре. Для тех, кто будет подавать позже, субсидию будут начислять с месяца подачи документов.

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