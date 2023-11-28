Не стоит обманывать в документах на субсидию: где ПФУ проверяет информацию
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Проверка осуществляется автоматически
В Украине подходит к концу месяц, когда можно подать документы на получение субсидии отопительного периода и претендовать на нее в полном размере. Уже с декабря при подаче документов субсидия будет считаться с месяца, когда они были предоставлены. Для подающих документы впервые стоит знать — все данные из них тщательно проверяются Пенсионным фондом.
Так, в постановлении Кабмина о предоставлении населению субсидии отмечается, что данные автоматически проверяются в разных реестрах. Это позволяет проверить данные о материальном состоянии, семейном положении, зарегистрированных в доме людей.
Список реестров, где Пенсионный фонд проверяет информацию
- право собственности — Государственный реестр прав на недвижимое имущество
- уничтожение имущества — Государственный реестр имущества поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии
- о семейном положении, рождении и смерти — Реестр актов гражданского состояния
- задолженность по выплате алиментов — Единый реестр должников
- о зарегистрированных ФЛП — Единый реестр юридических и физлиц предпринимателей и общественных формирований
- статус ВПЛ — Единый реестр внутренне перемещенных лиц
- наличие группы инвалидности — Централизованный банк данных по проблемам по инвалидности
- наличие льгот — Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть нормы по площади жилья для того, чтобы получить субсидию. На сверхнорму площади жилья субсидию не предоставляют.