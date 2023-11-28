Не стоит обманывать в документах на субсидию: где ПФУ проверяет информацию

Проверка осуществляется автоматически

В Украине подходит к концу месяц, когда можно подать документы на получение субсидии отопительного периода и претендовать на нее в полном размере. Уже с декабря при подаче документов субсидия будет считаться с месяца, когда они были предоставлены. Для подающих документы впервые стоит знать — все данные из них тщательно проверяются Пенсионным фондом.

Так, в постановлении Кабмина о предоставлении населению субсидии отмечается, что данные автоматически проверяются в разных реестрах. Это позволяет проверить данные о материальном состоянии, семейном положении, зарегистрированных в доме людей.

Список реестров, где Пенсионный фонд проверяет информацию

право собственности — Государственный реестр прав на недвижимое имущество

уничтожение имущества — Государственный реестр имущества поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии

о семейном положении, рождении и смерти — Реестр актов гражданского состояния

задолженность по выплате алиментов — Единый реестр должников

о зарегистрированных ФЛП — Единый реестр юридических и физлиц предпринимателей и общественных формирований

статус ВПЛ — Единый реестр внутренне перемещенных лиц

наличие группы инвалидности — Централизованный банк данных по проблемам по инвалидности

наличие льгот — Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть нормы по площади жилья для того, чтобы получить субсидию. На сверхнорму площади жилья субсидию не предоставляют.