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Не стоит обманывать в документах на субсидию: где ПФУ проверяет информацию

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
При подаче документов проверяется даже задолженность по выплате алиментов Новость обновлена 28 ноября 2023, 09:19
При подаче документов проверяется даже задолженность по выплате алиментов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Проверка осуществляется автоматически

В Украине подходит к концу месяц, когда можно подать документы на получение субсидии отопительного периода и претендовать на нее в полном размере. Уже с декабря при подаче документов субсидия будет считаться с месяца, когда они были предоставлены. Для подающих документы впервые стоит знать — все данные из них тщательно проверяются Пенсионным фондом.

Так, в постановлении Кабмина о предоставлении населению субсидии отмечается, что данные автоматически проверяются в разных реестрах. Это позволяет проверить данные о материальном состоянии, семейном положении, зарегистрированных в доме людей.

Список реестров, где Пенсионный фонд проверяет информацию

  • право собственности — Государственный реестр прав на недвижимое имущество
  • уничтожение имущества — Государственный реестр имущества поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии
  • о семейном положении, рождении и смерти — Реестр актов гражданского состояния
  • задолженность по выплате алиментов — Единый реестр должников
  • о зарегистрированных ФЛП — Единый реестр юридических и физлиц предпринимателей и общественных формирований
  • статус ВПЛ — Единый реестр внутренне перемещенных лиц
  • наличие группы инвалидности — Централизованный банк данных по проблемам по инвалидности
  • наличие льгот — Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть нормы по площади жилья для того, чтобы получить субсидию. На сверхнорму площади жилья субсидию не предоставляют.

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