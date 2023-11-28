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Не варто обманювати в документах на субсидію: де ПФУ перевіряє інформацію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
При подачі документів перевіряється навіть заборгованість з виплати аліментів Новина оновлена 28 листопада 2023, 09:19
При подачі документів перевіряється навіть заборгованість з виплати аліментів. Фото Колаж "Телеграфу"

Перевірка здійснюється автоматично

В Україні добігає кінця місяць, коли можна подати документи на отримання субсидії опалювального періоду і претендувати на неї в повному розмірі. Вже з грудня при подачі документів субсидія рахуватиметься з місяця коли вони були надані. Для тих, хто подає документи вперше, варто знати — всі дані з них ретельно перевіряються Пенсійним фондом.

Так, в постанові Кабміну щодо надання населенню субсидії зазначається, що дані автоматично перевіряються в різних реєстрах. Це дає змогу перевірити дані про матеріальний стан, сімейний стан, зареєстрованих в помешканні людей.

Перелік реєстрів, де Пенсійний фонд перевіряє інформацію

  • право власності — Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
  • знищення майна — Державний реєстр майна пошкодженого чи знищеного внаслідок російської агресії
  • про сімейний стан, народження і смерть — Реєстр актів цивільного стану
  • заборгованість з виплати аліментів — Єдиний реєстр боржників
  • про зареєстрованих ФОП — Єдиний реєстр юридичних та фізосіб підприємців і громадських формувань
  • статус ВПО — Єдиний реєстр внутрішньо переміщених осіб
  • наявність групи інвалідності — Централізований банк даних з проблем з інвалідності
  • наявність пільг — Державний автоматизований реєстр осіб що мають право на пільги.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є норми по площі житла для того, щоб отримати субсидію. На понаднормову площу житла субсидію не надають.

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#Субсидія #Субсидії