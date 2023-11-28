Не варто обманювати в документах на субсидію: де ПФУ перевіряє інформацію
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Перевірка здійснюється автоматично
В Україні добігає кінця місяць, коли можна подати документи на отримання субсидії опалювального періоду і претендувати на неї в повному розмірі. Вже з грудня при подачі документів субсидія рахуватиметься з місяця коли вони були надані. Для тих, хто подає документи вперше, варто знати — всі дані з них ретельно перевіряються Пенсійним фондом.
Так, в постанові Кабміну щодо надання населенню субсидії зазначається, що дані автоматично перевіряються в різних реєстрах. Це дає змогу перевірити дані про матеріальний стан, сімейний стан, зареєстрованих в помешканні людей.
Перелік реєстрів, де Пенсійний фонд перевіряє інформацію
- право власності — Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
- знищення майна — Державний реєстр майна пошкодженого чи знищеного внаслідок російської агресії
- про сімейний стан, народження і смерть — Реєстр актів цивільного стану
- заборгованість з виплати аліментів — Єдиний реєстр боржників
- про зареєстрованих ФОП — Єдиний реєстр юридичних та фізосіб підприємців і громадських формувань
- статус ВПО — Єдиний реєстр внутрішньо переміщених осіб
- наявність групи інвалідності — Централізований банк даних з проблем з інвалідності
- наявність пільг — Державний автоматизований реєстр осіб що мають право на пільги.
Раніше "Телеграф" розповідав, які є норми по площі житла для того, щоб отримати субсидію. На понаднормову площу житла субсидію не надають.