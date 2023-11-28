Не варто обманювати в документах на субсидію: де ПФУ перевіряє інформацію

Перевірка здійснюється автоматично

В Україні добігає кінця місяць, коли можна подати документи на отримання субсидії опалювального періоду і претендувати на неї в повному розмірі. Вже з грудня при подачі документів субсидія рахуватиметься з місяця коли вони були надані. Для тих, хто подає документи вперше, варто знати — всі дані з них ретельно перевіряються Пенсійним фондом.

Так, в постанові Кабміну щодо надання населенню субсидії зазначається, що дані автоматично перевіряються в різних реєстрах. Це дає змогу перевірити дані про матеріальний стан, сімейний стан, зареєстрованих в помешканні людей.

Перелік реєстрів, де Пенсійний фонд перевіряє інформацію

право власності — Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

знищення майна — Державний реєстр майна пошкодженого чи знищеного внаслідок російської агресії

про сімейний стан, народження і смерть — Реєстр актів цивільного стану

заборгованість з виплати аліментів — Єдиний реєстр боржників

про зареєстрованих ФОП — Єдиний реєстр юридичних та фізосіб підприємців і громадських формувань

статус ВПО — Єдиний реєстр внутрішньо переміщених осіб

наявність групи інвалідності — Централізований банк даних з проблем з інвалідності

наявність пільг — Державний автоматизований реєстр осіб що мають право на пільги.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є норми по площі житла для того, щоб отримати субсидію. На понаднормову площу житла субсидію не надають.