Маєте машину і хочете субсидію? Є умови аби отримати допомогу
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Є певні обмеження, однак з них є виключення
В Україні можна отримати субсидію, яка допомагатиме оплачувати житлові та комунальні послуги. Однак є правила, які обмежують право людей на отримання такого виду допомоги.
Згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, серед іншого таким обмеженням є право власності на авто. Субсидію не призначатимуть в двох випадках. Зазначимо, вони не діють на два види транспортних засобів — причеп та мопед, всі інші що підлягають реєстрації — враховують.
Субсидію не надають, якщо:
- у члена домогосподарства, або члена його родини є транспорт, молодший за 5 років з моменту випуску
- у власності члена домогосподарства або його родині два та більше ТЗ, які молодші за 15 років з моменту випуску.
Повідомляти про наявність такого транспорту потрібно в декларації. Але з кожного правила є виключення. Так, на право отримати субсидію не впливають:
- мотоцикл, що дешевший за чотири мінімальні зарплати (до кінця 2023 року це 26800 грн при мінімалці 6700 грн, з січня по квітень 2024 року — 28400 грн, адже мінімалка становитиме 7100 грн),
- транспорт, що людина зібрала сама,
- транспортні засоби, надані безкоштовно чи придбані за пільгою (через соцзахист), чи коштом грошової допомоги на придбання машини,
- транспорт, придбаний батьками з багатодітних родин, батьків-вихователів в дитбудинках сімейного типу, прийомними батьками, сімей де є людина з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, з 1 чи 2 групою через психічний розлад, дитина чи доросла людина з інвалідністю підгрупи А.
Раніше "Телеграф" розповідав про закінчення терміну подачі заявок на субсидію, протягом якого можна було отримати виплати в повному розмірі за опалювальний період. Він тривав до 30 листопада.