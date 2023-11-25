Маєте машину і хочете субсидію? Є умови аби отримати допомогу

Є певні обмеження, однак з них є виключення

В Україні можна отримати субсидію, яка допомагатиме оплачувати житлові та комунальні послуги. Однак є правила, які обмежують право людей на отримання такого виду допомоги.

Згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, серед іншого таким обмеженням є право власності на авто. Субсидію не призначатимуть в двох випадках. Зазначимо, вони не діють на два види транспортних засобів — причеп та мопед, всі інші що підлягають реєстрації — враховують.

Субсидію не надають, якщо:

у члена домогосподарства, або члена його родини є транспорт, молодший за 5 років з моменту випуску у власності члена домогосподарства або його родині два та більше ТЗ, які молодші за 15 років з моменту випуску.

Повідомляти про наявність такого транспорту потрібно в декларації. Але з кожного правила є виключення. Так, на право отримати субсидію не впливають:

мотоцикл, що дешевший за чотири мінімальні зарплати (до кінця 2023 року це 26800 грн при мінімалці 6700 грн, з січня по квітень 2024 року — 28400 грн, адже мінімалка становитиме 7100 грн),

транспорт, що людина зібрала сама,

транспортні засоби, надані безкоштовно чи придбані за пільгою (через соцзахист), чи коштом грошової допомоги на придбання машини,

транспорт, придбаний батьками з багатодітних родин, батьків-вихователів в дитбудинках сімейного типу, прийомними батьками, сімей де є людина з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, з 1 чи 2 групою через психічний розлад, дитина чи доросла людина з інвалідністю підгрупи А.

Раніше "Телеграф" розповідав про закінчення терміну подачі заявок на субсидію, протягом якого можна було отримати виплати в повному розмірі за опалювальний період. Він тривав до 30 листопада.