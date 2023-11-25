Имеете машину и хотите субсидию? Есть условия, чтобы получить помощь
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Есть определенные ограничения, однако из них есть исключение
В Украине можно получить субсидию, которая будет помогать оплачивать жилищные и коммунальные услуги. Однако есть правила, ограничивающие право людей на получение такого рода помощи.
Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, среди прочего, таким ограничением является право собственности на авто. Субсидию не будут назначать в двух случаях. Отметим, они не действуют на два вида транспортных средств – прицеп и мопед, все остальные подлежащие регистрации – учитывают.
Субсидию не предоставляют, если:
- у члена домохозяйства, или члена его семьи есть транспорт, младше 5 лет с момента выпуска
- в собственности члена домохозяйства или его семье два и более ТС, моложе 15 лет с момента выпуска.
Сообщать о наличии такого транспорта следует в декларации. Но из каждого правила есть исключение. Да, на право получить субсидию не влияют:
- мотоцикл, который дешевле четырех минимальных зарплат (до конца 2023 года это 26800 грн при минималке 6700 грн, с января по апрель 2024 года — 28400 грн, ведь минималка будет составлять 7100 грн),
- транспорт, который человек собрал сам,
- транспортные средства, предоставленные бесплатно или приобретенные по льготе (через соцзащиту), или за счет денежной помощи на приобретение машины,
- транспорт, приобретенный родителями из многодетных семей, родителей-воспитателей в детдомах семейного типа, приемными родителями, семей, где есть человек с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, с 1 или 2 группой из-за психического расстройства, ребенок или взрослый человек с инвалидностью подгруппы А.
Ранее "Телеграф" рассказывал об истечении срока подачи заявок на субсидию, в течение которого можно было получить выплаты в полном размере за отопительный период. Он продлился до 30 ноября.