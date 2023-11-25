Имеете машину и хотите субсидию? Есть условия, чтобы получить помощь

Есть определенные ограничения, однако из них есть исключение

В Украине можно получить субсидию, которая будет помогать оплачивать жилищные и коммунальные услуги. Однако есть правила, ограничивающие право людей на получение такого рода помощи.

Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, среди прочего, таким ограничением является право собственности на авто. Субсидию не будут назначать в двух случаях. Отметим, они не действуют на два вида транспортных средств – прицеп и мопед, все остальные подлежащие регистрации – учитывают.

Субсидию не предоставляют, если:

у члена домохозяйства, или члена его семьи есть транспорт, младше 5 лет с момента выпуска в собственности члена домохозяйства или его семье два и более ТС, моложе 15 лет с момента выпуска.

Сообщать о наличии такого транспорта следует в декларации. Но из каждого правила есть исключение. Да, на право получить субсидию не влияют:

мотоцикл, который дешевле четырех минимальных зарплат (до конца 2023 года это 26800 грн при минималке 6700 грн, с января по апрель 2024 года — 28400 грн, ведь минималка будет составлять 7100 грн),

транспорт, который человек собрал сам,

транспортные средства, предоставленные бесплатно или приобретенные по льготе (через соцзащиту), или за счет денежной помощи на приобретение машины,

транспорт, приобретенный родителями из многодетных семей, родителей-воспитателей в детдомах семейного типа, приемными родителями, семей, где есть человек с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, с 1 или 2 группой из-за психического расстройства, ребенок или взрослый человек с инвалидностью подгруппы А.

Ранее "Телеграф" рассказывал об истечении срока подачи заявок на субсидию, в течение которого можно было получить выплаты в полном размере за отопительный период. Он продлился до 30 ноября.