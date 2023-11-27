Занадто велика квартира? Хто не отримає субсидію через площу житла

Обмеження мають вийнятки, які прописані Кабміном

В Україні можна отримати субсидію на різні комунальні та житлові послуги. Та претендувати на допомогу можуть не всі, а тільки ті, хто має право. Одним з видів обмеження є площа житла. Та в кожного правила є виключення.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, житлову субсидію не призначають в разі якщо площа квартири перевищує 130 кв.м., площа окремого будинку — 230 кв.м. Виключення є для житла таких категорій:

дитячі будинки сімейного типу,

прийомні родини,

багатодітні родини,

родини, які мають трьох та більше дітей, включно з тими хто під опікою чи піклуванням,

помешкання для людей з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, що пересуваються на візках, при цьому квартира чи дім забезпечені коштом бюджетів різного рівня або благодійників.

Також вийняток є для тих родин, де на одне житло оформлене два та більше особові рахунки на оплату комуналки. Тоді як окрема "квартира" чи "дім" з відповідними вимогами до площі рахується тільки та, частина приміщення, на яку отримується субсидія.

Раніше "Телеграф" розповідав про умови отримання субсидії на паливо для печей — таким варіантом можуть скористатися мешканці приватних будинків без центрального опалення. Субсидію можна продовжувати отримувати і при переїзді. Для цього потрібно повідомити в ПФУ про зміну місця проживання та подати документи про нову адресу.