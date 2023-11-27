Слишком большая квартира? Кто не получит субсидию из-за площади жилья

Ограничения имеют исключения, прописанные Кабмином.

В Украине можно получить субсидию на различные коммунальные и жилищные услуги. Но претендовать на помощь могут не все, а только имеющие право. Одним из видов ограничения является площадь жилья. Но у каждого правила есть исключение.

Согласно постановлению Кабинета министров, жилищную субсидию не назначают в случае, если площадь квартиры превышает 130 кв.м., площадь отдельного дома — 230 кв.м. Исключение для жилья таких категорий:

детские дома семейного типа,

приемные семьи,

многодетные семьи,

семьи, имеющие троих и более детей, включая тех, кто под опекой или попечительством,

помещения для людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на колясках, при этом квартира или дом обеспечены за счет бюджетов разного уровня или благотворителей.

Также исключение для тех семей, где на одно жилье оформлено два и более лицевых счета на оплату коммуналки. В то время как отдельная "квартира" или "дом" с соответствующими требованиями к площади считается только часть помещения, на которую получается субсидия.

Ранее "Телеграф" рассказывал об условиях получения субсидии на топливо для печей – таким вариантом могут воспользоваться жильцы частных домов без центрального отопления. Субсидию можно продолжать получать и при переезде. Для этого нужно сообщить в ПФУ об изменении места жительства и подать документы о новом адресе.