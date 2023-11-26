Субсидия на топливо для печей: названо условие получения помощи

Субсидия предоставляется на покупку твердого топлива для печей в год.

Гражданам Украины предоставляются разные виды субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В частности, можно получить пособие на приобретение твердого печного бытового топлива.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, правительство определило, что для получения дополнительной поддержки на приобретение твердого печного бытового топлива на средства международных партнеров, получатель жилищной субсидии или льготы должен дать согласие на сбор, передачу и обработку своих персональных данных и данных членов домохозяйства. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 7 ноября 2023 года.

Правительством определены три способа согласия на передачу и обработку персональных данных партнерам для получения дополнительной поддержки на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительном сезоне 2023 –2024 годов:

путем предоставления ответа на полученное смс-сообщение;

через личный кабинет субсидианта/льготника на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

путем подачи заявления (произвольной формы) в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Также отмечается, что лицам, которые получили право на получение выплаты жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого печного бытового топлива и ранее уже давали согласие на сбор, передачу и обработку своих персональных данных и данных членов домохозяйства Министерству социальной политики Украины или Пенсионному фонду Украины для выплаты какой-либо другой денежной помощи от международных организаций, в частности, в рамках реализации проекта по осуществлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий населения (из числа пенсионеров и/или внутренне перемещенных лиц), повторно предоставлять такое согласие не требуется.

Напомним, в Украине при некоторых условиях гражданам могут отменить субсидии. Одной из них может стать переезд, о котором не сообщено в Пенсионный фонд.