Субсидия на топливо для печей: названо условие получения помощи

Субсидия предоставляется на покупку твердого топлива для печей в год.

Громадянам України надаються різні види субсидій на житлово-комунальні послуги. Зокрема, можна отримати допомогу на придбання твердого пічного побутового палива.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, уряд визначив, що для отримання додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива коштом міжнародних партнерів, одержувач житлової субсидії чи пільги має надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних та даних членів домогосподарства. Відповідна постанова була прийнята Кабінетом міністрів 7 листопада 2023 року.

Урядом визначено три способи надання згоди на передачу та обробку персональних даних партнерам для отримання додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023 –2024 років:

шляхом надання відповіді на отримане смс-повідомлення;

через особистий кабінет субсидіанта / пільговика на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

шляхом подання заяви (довільної форми) до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України.

Також зазначається, що особам, які набули право на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива і які раніше вже надавали згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних та даних членів домогосподарства Міністерству соціальної політики України або Пенсійному фонду України для виплати будь-якої іншої грошової допомоги від міжнародних організацій, зокрема, в рамках реалізації проєкту щодо здійснення додаткових заходів соціальної підтримки окремих категорій населення (з числа пенсіонерів та/або внутрішньо переміщених осіб), повторно надавати таку згоду не потрібно.

Нагадаємо, в Україні за деяких умов громадянам можуть скасувати субсидії. Однією з них може бути переїзд, про який не повідомлено в Пенсійний фонд.