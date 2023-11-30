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Часу обмаль: один з видів субсидії збільшили, але отримають не всі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Право на отримання субсидії залежить від матеріального стану заявника
Право на отримання субсидії залежить від матеріального стану заявника. Фото Колаж "Телеграфу"

Отримувачам, що бажають збільшити суму допомоги варто поквапитись

Українці можуть отримувати кілька видів субсидії. Одна з таких — на придбання палива для пічного опалення. Нещодавно уряд домовився з міжнародними донорами про допомогу для українських родин. Таким чином сума субсидій на паливо зросте вдвічі.

У Пенсійному фонді наголошують — є певна умова для отримання збільшеної субсидії. Треба надати згоду на обробку персональних даних та передачу їх міжнародним організаціям. Зробити це можна тільки до 1 грудня 2023 року.

У ПФУ зазначають, що тим людям, які отримували різноманітні донорські допомоги від міжнародних організацій, надавати повторну таку згоду не потрібно. Для всіх отримувачів субсидії на придбання палива для печей в особистому кабінеті можна знайти сповіщення, яке повідомляє чи потрібно надавати згоду. Воно знаходиться в особистому кабінеті на вебпортал Пенсійного фонду в розділі "Мої повідомлення". Відповідне сповіщення також знайдуть там і ті, хто раніше не надавав свої персональні дані — повідомлення про таку необхідність.

Загалом підтвердити свою згоду на передачу та обробку персональних даних партнерам України на додаткову підтримку в опалювальний період 2023-2024 років можна трьома способами:

  • відповіддю на СМС повідомлення
  • через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду
  • прийшовши особисто в сервісний центр Пенсійного фонду і написавши заяву у довільній формі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для тих хто хочу отримувати звичайну субсидію для багатоквартирних будинків також з 1 грудня очікуються певні зміни. 30 листопада завершується період подання документів, коли субсидія нараховувалась би у повному обсязі з початку опалювального періоду у жовтні. Для тих, хто подаватиме пізніше — субсидію нараховуватимуть з місяця подання документів.

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