Часу обмаль: один з видів субсидії збільшили, але отримають не всі

Отримувачам, що бажають збільшити суму допомоги варто поквапитись

Українці можуть отримувати кілька видів субсидії. Одна з таких — на придбання палива для пічного опалення. Нещодавно уряд домовився з міжнародними донорами про допомогу для українських родин. Таким чином сума субсидій на паливо зросте вдвічі.

У Пенсійному фонді наголошують — є певна умова для отримання збільшеної субсидії. Треба надати згоду на обробку персональних даних та передачу їх міжнародним організаціям. Зробити це можна тільки до 1 грудня 2023 року.

У ПФУ зазначають, що тим людям, які отримували різноманітні донорські допомоги від міжнародних організацій, надавати повторну таку згоду не потрібно. Для всіх отримувачів субсидії на придбання палива для печей в особистому кабінеті можна знайти сповіщення, яке повідомляє чи потрібно надавати згоду. Воно знаходиться в особистому кабінеті на вебпортал Пенсійного фонду в розділі "Мої повідомлення". Відповідне сповіщення також знайдуть там і ті, хто раніше не надавав свої персональні дані — повідомлення про таку необхідність.

Загалом підтвердити свою згоду на передачу та обробку персональних даних партнерам України на додаткову підтримку в опалювальний період 2023-2024 років можна трьома способами:

відповіддю на СМС повідомлення

через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду

прийшовши особисто в сервісний центр Пенсійного фонду і написавши заяву у довільній формі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для тих хто хочу отримувати звичайну субсидію для багатоквартирних будинків також з 1 грудня очікуються певні зміни. 30 листопада завершується період подання документів, коли субсидія нараховувалась би у повному обсязі з початку опалювального періоду у жовтні. Для тих, хто подаватиме пізніше — субсидію нараховуватимуть з місяця подання документів.