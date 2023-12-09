В Україні у 2024 році збільшаться виплати на дітей: як зміниться розмір допомоги

Наступного року зміниться розмір майже всіх видів дитячої допомоги

Розмір виплат на дітей збільшиться з 1 січня 2024 року завдяки зростанню прожиткового мінімуму. Для дитини до 6 років він становитиме 2563 грн (зараз 2272 грн), а до 18 років – 3196 грн (2833 грн).

Це зазначено у Проекті Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. Для дітей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) допомога буде 3000 грн незалежно від віку, оскільки це окрема соціальна виплата для цієї категорії населення.

Допомога на дітей, які виховуються опікунами

З 1 січня також зростуть соціальні виплати на дітей, які виховуються у сім’ях опікунів. Розмір допомоги також залежить від віку дитини:

до 6 років — 6407,5 грн;

до 6 років (якщо дитина має інвалідність) ― 6407,5 грн;

від 6 до 18 років — 7990 грн;

від 6 до 18 років (для дитини з інвалідністю) — 11186 грн.

Соцвиплати для одиноких матерів

Розмір посібників для матерів-одиначок дорівнюватиме різниці між 100% прожитковим рівнем дитини та середньомісячним доходом сім’ї на кожну людину. В облік беруться дані за останні пів року.

Ця допомога не може бути вищою за 2272 грн на дитину до 6 років, або 2833 грн для дітей до 18 дітей. Зазначимо, що це не поширюється на дітей ВПО.

Чи підвищиться допомога при народженні дитини

Ні, розмір цієї виплати не зміниться 2024 року. Вона не прив’язана до рівня прожиткового мінімуму, а закріплена у законі.

Нагадаємо, що зараз при народженні дитини батьки отримують 41280 грн. Причому спочатку видають 10320 грн, а потім протягом трьох років щомісяця надходять виплати по 860 грн.

Раніше "Телеграф" писав про умови отримання виплат для ВПО у грудні 2023 року. Деякі громадяни зможуть оформити їх лише на 3 місяці.