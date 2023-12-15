Компенсация пользователям "Киевстара" будет зависеть от времени: когда люди получат выплату

Директор компании объяснил всю ситуацию

В Украине 12 декабря прошла кибератака на мобильный оператор "Киевстар". В результате чего произошел масштабный сбой по всей стране. Абонентам планируют выплатить деньги.

Как говорит президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона, это компенсация точно планируется. Она должна осуществиться уже после возобновления работы в компании.

"Договоримся, что в тот день, когда мы будем готовы анонсировать полностью пакет услуг, я приду и сделаю это впервые из телемарафона. Это будет единственный правдивый источник. Все остальное сейчас – это инсинуация. Почему мы сейчас не фокусируемся на этом вопросе? Нам нужно восстановить все", – сказал Александр Комаров.

Расчет суммы начисления будет зависеть от того, сколько времени люди будут оставаться без мобильной связи и других телекоммуникационных услуг.

"Когда мы восстановимся, то поймем: да, наши потребители были без связи три дня, четыре, пять дней. От этого зависит уровень компенсации. Что я могу пообещать? Мы сделаем все, чтобы перекрыть не только финансовые расходы людей, которые связаны с тем, что они были без связи. А также все, чтобы перекрыть их моральные издержки. Мы попытаемся произвести максимальные компенсации, чтобы люди их почувствовали", – уверяет директор компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что социальные выплаты вырастут уже в следующем году для одной категории лиц.