Містичне закриття метро у Києві на ремонт. Буде воно чи ні

Міська влада заявила про плани ремонту, але заперечила майбутнє закриття станцій

У Києві після закриття шести станцій метро "синьої гілки", що ведуть до житлового масиву "Теремки", різко зросла зацікавленість до стану решти проблемних місць. Тим паче, що ледь не щодня з'являються апокаліптичні новини на кшталт підтоплення на станції "Вирлиця" чи просідання ґруту над тунелями "Деміївської", в районі ринку.

"Телеграф" вирішив розібратися у заявах чиновників, які останнім часом трохи протирічили одне одному, щоб з'ясувати, чи чекати мешканцям столиці нових закриттів у новому році.

"Синя гілка": "Почайна" й "Тараса Шеченка"

У разі закриття "Почайної" чи "Тараса Шевченка" столична Оболонь лишилася би без підземного сполучення з центром міста, що загрожувало би значним посиленням заторів. Про проблемний стан тунелю раніше повідомляли столичні активісти "Пасажири Києва" та Олег Симороз. Суть проблеми у тому, що у цьому районі є просідання тунелів, порушення габариту через неякісну конструкцію тунелів. Обидві станції відкрили одночасно ще за радянських часів — 19 грудня 1980 року. Глибина залягання цих станцій становить 6 метрів та 7 метрів відповідно.

Далі, 13 грудня, начальник столичної підземки Віктор Брагінський в інтерв'ю OBOZ.UA уточнив, що є проблеми на відрізку між станціями "Тараса Шевченка" і "Почайна". Мовляв, тунель будували у 1980-х роках, і він був експериментальним, через що на цій ділянці є певні особливості. Він пояснював, що цю ділянку метрополітену планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.

"Тунель змінює габарити: стає еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів нема. Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт. Ремонти — нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро", — розказував Брагінський.

Після цього "Телеграф" дізнався від заступника начальника КП "Київський метрополітен" Дмитра Пінчука, що там може початися ремонт у зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик. Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені.

Але після цього ряд ЗМІ зрозуміли цю відповідь трохи інакше: мовляв, ці станції закриють. Хоча Пінчук безпосередньо про закриття не говорив. На це відреагували у метрополітені, заперечивши чутки: закриття перегону між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується.

Також повідомляється, що плановий ремонт пройде влітку 2024 року.

Спростування

"Закликаємо медіа не розповсюджувати неправдиву інформацію. Фахівці "Київського метрополітену" ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Особливо на тих, які збудовані у складних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умовах", — додали у столичному метро.

Отже, за останніми офіційними даними закриття все ж не буде.

Міст Метро і "червона гілка"

Про аварійний стан мосту Метро, яким пролягає червона гілка на лівий берег, повідомлялося постійно протягом останніх років. Про це розповідав навіть один з проєктувальників мосту, який розповів про помилки під час будівництва там у радянські часи. Мовляв, міст може раптово почати обвалюватися в одному місці, і, як доміно, піде по всіх прольотах.

Сьогодні в ефірі телемарафону голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко припустив, що червона гілка може частково закритися за умови відповідного висновку експертизи. Зараз такого висновку немає. Мовляв, міст аварійний щонайменше два роки, проте бюджет на проведення капітального ремонту заклали лише в цьому році.

"Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт, і якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги", — пояснив чиновник.

Такий сценарій є катастрофічним для Києва, де й так не вистачає мостів для транспортного сполучення, розповів Вітренко. Мовляв, у країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями й необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони..

Далі включився Департамент транспортної інфраструктури КМДА із запереченням. Його директор, Руслан Кандибор заспокоїв, що запланований ремонт на мосту не вплине на роботу метро. Він уточнив, що заплановане виконання робіт із підсилення опор.

"Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", – підкреслив Кандибор

Очільник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський також сказав, що на метрополітен ремонт не вплине.

"Міст Метро, дійсно, перебуває у дуже важкому, як кажуть, "втомленому" стані. Він потребує капітального ремонту. Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Ми регулярно проводимо обстеження наших колій спеціальними колієвимірювальними машинами. Тобто це не візуальний огляд, а огляд за допомогою спеціальної техніки", — пояснив він.

Вердикт: офіційні особи закриття мосту заперечують. Для остаточної впевненості у геппі-енді варто дочекатися висновків експертизи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що будівництво метро на Виноградар остаточно зупинилось. Жодних активних робіт з прокладання тунелів і облаштування перегонів на ділянці від станції метро "Сирець" не ведуть.