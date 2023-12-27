В Киеве на синей ветке метро могут закрыть еще две станции: подробности

Ситуация в тоннелях Киевского метро продолжает усугубляться

На участке "синей" ветки столичного метрополитена, шесть станций которой ранее были экстренно закрыты в связи с подтоплением, наблюдается аварийная ситуация в прогонном тоннеле между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". Здечь городские власти начали подготовительные работы к проведению ремонта.

Об этом сообщил в интервью "Экономической правде" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По его словам, на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" активно проседают тоннели и движение по ним, возможно, придется частично перекрыть.

Между "Почайной" и "Тараса Шевченко" начал просаживаться тоннель

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", — сообщил Поворозник.

Руководство КП "Киевский метрополитен" обещает, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение по одному тоннелю в обе стороны. "Киевпастранс", в свою очередь, организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы по части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут поочередно проезжать этот участок по одному тоннелю", — подчеркнул Поворозник.

Ожидается, что ремонтные работы на участке метро от станции "Почайна" до станции "Тараса Шевченко" стартуют летом 2024 года.

В столице ранее закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Напомним, что 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и из-за этого в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" начал стремительно проседать, но в КГГА поспешили успокоить людей (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демеевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться.

Также в местах самых глубоких провалов грунта над тоннелем станции метро "Демиевская" специалисты пробурили скважины. Здесь начали проводить геологические исследования, результаты которых помогут оценить масштабы происшествия.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что диггер назвал настоящую проблему "Лыбедской" и главную причину потопов в метро Киева. В Киеве тема вероятной остановки метрополитена из-за угрозы новых подтоплений или ремонтов продолжает беспокоить горожан. На фоне панических настроений в соцсетях и сообщений о "потопах" на разных станциях городские власти традиционно успокаивают общественность, уверяя, что все под контролем. Сергей Могилин оценил "Телеграфу", может ли ситуация на "синей" ветке повториться на других линиях подземки.