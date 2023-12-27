У Києві на синій гілці метро можуть закрити ще дві станції: подробиці

Ситуація у тунелях Київського метро продовжує погіршуватися

На ділянці "синьої" гілки столичного метрополітену, шість станцій на якій раніше було екстрено перекрито через підтоплення, спостерігається аварійна ситуація в прогінному тунелі між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка". Тут міська влада готується провести ремонтні роботи.

Про це повідомив в інтерв’ю "Економічній правді" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" активно просідають тунелі та рух ними, можливо, доведеться частково перекрити.

Між "Почайною" і "Тараса Шевченка" почав просідати тунель

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем", – повідомив Поворозник.

Керівництво КП "Київський метрополітен" обіцяє, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. "Київпастранс", в свою чергу, організує додаткові маршрути наземного транспорту.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", – заявив Поворозник.

Очікується, що ремонтні роботи на ділянці метро від станції "Почайна" до станції "Тараса Шевченка" стартують влітку 2024 року.

Раніше у столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Нагадаємо, що 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і через це у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати невідкладні заходи щодо стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві ґрунт над метро "Деміївська" почав стрімко просідати, але в КМДА поспішили заспокоїти людей (відео). Так, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися.

Також у місцях найглибших провалів ґрунту над тунелем станції метро "Деміївська" фахівці пробурили свердловини. Тут розпочали проводити геологічні дослідження, результати яких допоможуть оцінити масштаби події.

Також "Телеграф" розповідав про те, що дігер назвав справжню проблему "Либідської" та головну причину потопів у метро Києва. У Києві тема ймовірної зупинки метрополітену через загрозу нових підтоплень чи ремонтів продовжує турбувати городян. На тлі панічних настроїв у соцмережах та повідомлень про "потопи" на різних станціях міська влада традиційно заспокоює громадськість, запевняючи, що все під контролем. Сергій Могилін оцінив, чи може ситуація на "синій" гілці повторитися на інших лініях підземки.