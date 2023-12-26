Метро на Виноградар можна не чекати? Київський метрополітен розірвав договір на будівництво

Зелену гілку метрополітену добудовують уже майже 4 роки

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" розірвало договір із АТ "Київметробуд" на будівництво Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар. Причиною стали зриви термінів проведення будівельних робіт.

Відомо, що підряднику було перераховано аванс в розмірі 4 мільярдів гривень, які "Київметробуд" зобов’язаний буде повернути на рахунок столичного метрополітену. Про це повідомляється на сторінці закупівлі на сайті Prozorro.

Так, договір між КП "Київський метрополітен" та АТ "Київметробуд" був підписаний у листопаді 2018 року, а закінчується він 24 січня 2024 року. Замовник встиг сплатити АТ "Київметробуд" 4 мільярди гривень авансу, які після закінчення судових справ мають бути повернуті на бюджетний рахунок метрополітену.

У пояснювальній записці зазначається, що "Київський метрополітен" відмовляється від своїх зобов’язань щодо виконання будівельних робіт на Сирецько-Печерській лінії у бік житлового масиву Виноградар, про що було повідомлено підряднику.

"Умовами п. 4.2.6. договору визначено право замовника відмовитися від цього договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим договором, стає неможливим.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 615 Цивільного кодексу України, п. 4.2.6 договору та постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі №910/13227/22 КП "Київський метрополітен" відмовляється від зобов’язань в частині виконання будівельних робіт за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, про що повідомлено підрядника", – йдеться в обґрунтуванні.

Тект бґрунтування

Як повідомлялося раніше, 14 грудня Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік, в якому окремою статтею на будівництво метро у напрямку Виноградаря передбачається виділення ще понад 320 млн гривень.

Нагадаємо, будівництво метро у напрямку Виноградаря стартувало ще у березні 2019 року. Тоді метробудівці почали прокладати першу чергу: дві пускові станції – "Мостицька" та "Проспект Правди". Це ділянка довжиною 3,7 кілометра від станції "Сирець", частина якої лежить на глибині 40 метрів. При цьому частина перегону повинна проходити в зсувній місцевості з численними ґрунтовими водами та під річкою Сирець.

Тоді загальна кошторисна вартість першої черги зросла до 6,3 млрд. гривень. Дві станції планували здати в експлуатацію наприкінці 2021 року. Втім, у вересні 2021-го термін здачі проекту перенесли спочатку на 2023-й, а тепер запуск двох станцій офіційно зміщено вже на 2024 рік.

При цьому наприкінці вересня цього року правоохоронці провели обшуки в офісах "Київметробуду", експертної установи та підрядних організацій за підозрою у розтраті коштів на будівництві метро на Виноградарі. Як уточнювали у прокуратурі Києва, тоді за результатами обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці, а зараз триває її дослідження.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що будівництво метро на Виноградарі остаточно зупинилося. У Києві будівництво метро на житловий масив Виноградар остаточно зупинилося, жодних активних робіт із прокладання тунелів та облаштування перегону на ділянці від станції метро "Сирець" не ведуть.