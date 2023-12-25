Законсервована ділянка: що насправді відбувається в Києві у метро в бік Виноградаря (фото, відео)

Активні будівельні роботи призупинилися, метробудівці вирили тільки один тунель між "Сирцем" і "Мостицькою", коли це все запрацює - невідомо

У Києві запуск ділянки метро в бік Виноградаря, схоже, знову переноситься на невизначений строк. Причому свого роду консервація будівництва зафіксована ще з осені цього року. Так, минулого тижня київський дигер, блогер Kotofey спустився у тунель між станцією "Сирець" та проєктною зупинкою підземки "Мостицька".

"Років зо два, а може і більше, цей об'єкт з перемінним успіхом будували, проте на даний момент перебуває у стадії простою. Іншими словами: обладнання не експлуатують, роботи не ведуть, він просто стоїть, чекаючи свого часу, доки будівництво знову поновлять", — повідомив він.

Також він звернув увагу, що в тунелі на перегінній ділянці між "Сирцем" та "Мостицькою" відсутні рейки для руху потягів, а по бетонних кільцях стікають ґрунтові води. В результаті на підлозі сформувався невеличкий струмочок. Також блогер показав, як постійно (але не критично) заливає ґрунтовими та дощовими водами відкриту монтажну шахту на вул.Стеценка, яку метробудівці вивели нагору на ділянці від станції "Сирець" в напрямку Виноградаря.

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Також дигер показав, що деякі спеціальні болти-кріплення бетонних кілець у тунелі в напрямку "Мостицької" надійно не прикручені, і їх легко вийняти з отворів навіть руками.

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Зазначимо, минулого тижня відео з шахти недобудованої ділянки між "Сирцем" та "Мостицькою" оприлюднив також блогер і дигер Кирило Степанець, який спускався в тунель восени цього року. Його перевірка стану будівництва вже тоді засвідчила, що активні будівельні роботи метробудівці згорнули. По факту — прокладено тільки один тунель для руху поїздів від "Сирця", але він не облаштований рейками.

"Цієї осені побували там, проінспектували хід будівництва метро і можемо сказати, що у майбутньому побачити метро на Виноградарі, я думаю, навряд чи вдасться. Хоча, як відомо, в бюджет Києва на майбутній рік закладено гроші на продовження будівництва. Але, враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається з метрополітеном в напрямку Теремків, думаю, ці кошти підуть зовсім на інші справи. І метро на Виноградар збудують, хтозна-коли. Будівництво метрополітену на паузі. Наскільки довго, один Бог знає. І це, не кажучи вже, про станції "Проспект Правди", "Маршала Гречка" (однойменну вулицю перейменували на І.Виговського. — Авт.) та "Виноградар", — розказав Степанець.

Тунель в районі "Мостицької"

Таким чином, як і тоді, так і зараз станом на кінець грудня-2023 візуально прогрес прокладанні нової ділянки геть відсутній, підтверджують блогери.

Як повідомлялось, 14 грудня Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік, у якому окремою статтею на будівництво метро в напрямку Виноградаря передбачається виділення ще понад 320 млн гривень.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар стартувало ще в березні 2019 року. Тоді метробудівці почали прокладати першу чергу: дві пускові станції – "Мостицька" і "Проспект Правди". Це ділянка протяжністю 3,7 кілометра від станції "Сирець", частина якої пролягає на глибині 40 метрів. При цьому частина перегону має проходити у зсувонебезпечній місцевості з численними ґрунтовими водами та під річкою Сирець.

Тоді загальна кошторисна вартість першої черги зросла до 6,3 млрд гривень. Дві станції планували здати в експлуатацію в кінці 2021 року. Втім, у вересні 2021-го строк здачі проєкту перенесли спочатку на 2023 рік, а тепер же запуск двох станцій офіційно зміщено вже на 2024-й.