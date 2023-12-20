Закриття станцій метро у Києві: КМДА назвала основну версію причин аварії

Ремонтуватимуть цю ділянку, як і очікувалося, приблизно півроку

Влада столиці озвучила основну версію аварії тунелю біля станції метро "Деміївська". У мерії вважають, що були допущені помилки під час будівництва.

Таку заяву зробив директор київського Дептрансу Руслан Кандібор. Інформацію оприлюднила прес-служба КМДА.

"За попередніми висновками, при будівництві тунелю було допущено технічні помилки, оскільки через три місяці після відкриття станцій між "Деміївською" та "Либідською" сталася текти води з виносом піску", — розповів столичний чиновник.

Він додав, що протягом 12 років працівники метрополітену постійно займалися герметизацією та спостерігали за щілинами.

Вже у листопаді 2023 року з’явилися значні течі із виносом породи через щілини. Тріщини стали більшими. Департамент залучив державний НДІ будівельних конструкцій для з’ясування причин виникнення ситуації. Науковці дійшли висновку, що є загроза руйнування тунелю.

Під час інспектування місцевості над станцією метро "Деміївська" було виявлено значне просідання ґрунту з появою тріщин на асфальті. Просіли й торгові павільйони над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

За словами Кандібора, негативного сценарію вдалося уникнути завдяки зупинці руху поїздів. Крім того, на ситуацію вплинуло й обмеження руху на прилеглій проїжджій частині Деміївської площі.

Наразі, запевняє чиновник, загрози для руйнування капітальних споруд через просадку ґрунту немає. Усі тимчасові споруди буде демонтовано для проведення ремонтних робіт. Ремонтуватимуть цю ділянку, як і очікувалося, приблизно півроку.

Нагадаємо, що 8 грудня влада столиці оголосила про закриття на терміновий ремонт тунелю метрополітену на південному заході Києва. Спочатку киянам говорили, що шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – найближчі шість місяців працюватимуть лише як укриття.

Раніше "Телеграф" повідомив, що метрополітен все ж таки запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад. Закритим залишається тунель між "Деміївською" та "Либідською".