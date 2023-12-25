Законсервированный участок: что на самом деле происходит в Киеве в метро на Виноградарь (фото, видео)

Активные строительные работы приостановились, метростроевцы вырыли только один тоннель между "Сырцем" и "Мостицкой", когда это все заработает — неизвестно

В Киеве запуск участка метро в сторону Виноградаря, похоже, снова переносится на неопределенный срок. Причем, своего рода консервация строительства зафиксирована еще с осени этого года. В частности, на прошлой неделе киевский диггер, блогер Kotofey спустился в тоннель между станцией "Сырец" и проектной остановкой подземки "Мостицкая".

"Года два, а может и больше, этот объект с переменным успехом строили, однако на данный момент он находится в стадии простоя. Другими словами: оборудование не эксплуатируют, работы не ведут, он просто стоит, дожидаясь своего времени, пока строительство снова возобновят", — сообщил он.

Также диггер обратил внимание, что в тоннеле на перегонном участке между "Сырцем" и "Мостицкой" отсутствуют рельсы для движения поездов, а по бетонным кольцам стекают грунтовые воды. В результате на полу сформировался небольшой ручеек. Также блогер показал, как постоянно (но не критично) заливает грунтовыми и дождевыми водами открытую монтажную шахту на ул.Стеценко, которую метростроевцы вывели вверх на участке от станции "Сырец" в направлении Виноградаря.

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Также диггер показал, что некоторые специальные болты-крепления бетонных колец в тоннеле в направлении "Мостицкой" надежно не прикручены, и их легко вынуть из отверстий даже руками.

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Отметим, на прошлой неделе видео из шахты недостроенного участка между "Сырцем" и "Мостицкой" обнародовал также спускавшийся в тоннель осенью этого года блогер и диггер Кирилл Степанец. Его проверка состояния строительства уже тогда показала, что активные строительные работы метростроевцы свернули. По факту проложен только один тоннель для движения поездов от "Сырца", но он не обустроен рельсами.

"Этой осенью побывали там, проинспектировали ход строительства метро и можем сказать, что в будущем увидеть метро на Виноградаре, я думаю, вряд ли удастся. Хотя, как известно, в бюджет Киева на будущий год заложены деньги на продолжение строительства. Но, учитывая ситуацию, которая сейчас происходит с метрополитеном в направлении Теремков, думаю, эти средства пойдут совсем на другие дела. И метро на Виноградарь построят, непонятно когда. Строительство метрополитена на паузе. Насколько долго это продлится, один Бог знает. И это, не говоря уже, о станции "Проспект Правды", "Маршала Гречко" (одноименную улицу переименовали в И.Выговского. — Авт.) и "Виноградарь", — рассказал Степанец.

Тоннель в районе "Мостицкой"

Таким образом, как и тогда, так и сейчас по состоянию на конец декабря-2023 визуально прогресс в прокладке нового участка отсутствует, подтверждают блогеры.

Как сообщалось, 14 декабря Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год, в котором отдельной статьей на строительство метро в направлении Виноградаря предусматривается выделение еще более 320 млн гривен.

Напомним, строительство метро в направлении Виноградаря стартовало еще в марте 2019 года. Тогда метростроевцы начали прокладывать первую очередь: две пусковые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Это участок протяженностью 3,7 километра от станции "Сырец", часть которого лежит на глубине 40 метров. При этом часть перегона должна проходить в оползневой местности с многочисленными грунтовыми водами и под рекой Сырец.

Тогда общая сметная стоимость первой очереди выросла до 6,3 млрд. гривен. Две станции планировали сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Впрочем, в сентябре 2021-го срок сдачи проекта перенесли сначала на 2023-й, а теперь же запуск двух станций официально смещен уже на 2024 год.